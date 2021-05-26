Ламела лишен водительских прав на шесть месяцев
20:00
Нападающий «Тоттенхэма» Эрик Ламела лишен водительских прав на шесть месяцев, сообщает Evening Standard.
В прошлом году он был пойман полицией на севере Лондона за превышение допустимой скорости передвижения на 80 миль в час. За провинность футболист получил 15 штрафных баллов, что превышает установленный лимит в 12 баллов.
Ламела в последствие не явился в суд, хотя получил письмо с просьбой посетить заседание. Судьи приняли решение лишить южноамериканца водительских прав на полгода.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю