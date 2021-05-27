Рэшфорд — о поражении «МЮ» в ЛЕ: «Команда не сдастся, и тренер не сдастся»
08:10
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд высказался о поражении своей команды в финале Лиги Европы с «Вильярреалом».
«Я огорчен. Сложно объяснить эти чувства. Мы приехали побеждать, мы много работали на протяжении всего сезона, у нас была возможность выиграть трофей. Нам нужно понять, над чем необходимо работать. Команда не сдастся, и тренер не сдастся», — цитирует Рэшфорда официальный сайт УЕФА.
В финальной игре «МЮ» и «Вильярреал» сыграли вничью, но в серии пенальти испанский клуб оказался сильнее (11:10).
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