Команда Моуринью впервые в его карьере пропустила 8 голов за два матча

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии со счетом 0:3. Ранее «шпоры» уступили «Эвертону» в матче Кубка Англии — 4:5.

Как сообщает Opta, команда Жозе Моуринью впервые в его тренерской карьере пропустила 8 голов в двух последних матчах.

Лондонский клуб набрал 36 очков в АПЛ и занимает 8-е место в турнирной таблице.