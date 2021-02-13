Команда Моуринью впервые в его карьере пропустила 8 голов за два матча
13 февраля 2021, 23:44
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии со счетом 0:3. Ранее «шпоры» уступили «Эвертону» в матче Кубка Англии — 4:5.
Как сообщает Opta, команда Жозе Моуринью впервые в его тренерской карьере пропустила 8 голов в двух последних матчах.
Лондонский клуб набрал 36 очков в АПЛ и занимает 8-е место в турнирной таблице.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю