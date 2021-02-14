Игроки «Брентфорда» перестанут вставать на колено перед матчами

«Брентфорд» на официальном сайте выступил с заявлением относительно акции, во время которой игроки встают на одно колено перед матчами в Англии.

«Мы как группа игроков решили, что больше не будем вставать на колено перед началом матчей. Это начнется, когда мы встретимся с «Барнсли» 14 февраля.

Это решение было принято после долгих обсуждений в команде. С июня мы встаем на колено перед играми, но, как и многие наши товарищи по футболу из других клубов, больше не верим, что это оказывает влияние. Мы считаем, что можем использовать свое время и энергию для поощрения расового равенства другими способами», — говорится в заявлении.

Акцию Black Lives Matters проводят в Англии и других странах с 2020 года. Однако в АПЛ за последнее время произошло несколько расистских оскорблений игроков — это коснулось игроков «Манчестер Юнайтед» Акселя Туанзебе, Маркуса Рашфорда и Антони Марсьяля, полузащитника «Вест Бромвича» Ромейна Сойерса, а также защитников «Челси» Риса Джеймса и Антонио Рюдигера.