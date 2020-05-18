Клубы АПЛ во вторник возобновят тренировки маленькими группами
16:45
Клубы английской премьер-лиги единогласно проголосовали за возобновление тренировок со вторника, сообщает BBC.
Футболисты будут заниматься в небольших группах, соблюдая дистанцию. Контактные упражнения не допускаются.
Решение было согласовано с игроками, менеджерами, клубными врачами, независимыми экспертами и правительством.
Руководство АПЛ отмечает, что продолжит консультироваться по поводу дальнейшего возвращения тренировок и матчей в нормальный режим.
Окончательного решения о возобновлении сезона еще не принято, но рассматривается вариант его проведения с 19 июня.
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