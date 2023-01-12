Клуб АПЛ интересуется Эденом Азаром

Лондонский «Арсенал» может приобрести этой зимой игрока «Реала» Эдена Азара, сообщает Mediafoot.

По данным источника, бельгиец не входит в планы Карло Анчелотти на сезон, поэтом клуб готов расстаться с игроком.

Ранее Азар завершил карьеру в сборной Бельгии, которой не удалось выйти в плей-офф ЧМ-2022.

В текущем сезоне 31-летний вингер провел 6 матчей за «Реал», в которых забил гол и сделал результативную передачу. Контракт Азара с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года.