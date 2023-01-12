«Фулхэм» планирует предложить главному тренеру Марку Силве новый контракт

«Фулхэм» планирует предложить главному тренеру команды Марку Силве новый контракт, сообщает Daily Mail.

По данным источника, клуб АПЛ очень хочет, чтобы 45-летний специалист подписал соглашение. Официальные переговоры, однако, еще не начались.

Силва возглавил команду летом 2021 года. Действующий контракт рассчитан до 2024 года.

«Фулхэм» занимает седьмое место в АПЛ в преддверии дерби с «Челси», занимающим 10-е место. Матч состоится 12 января, начало — в 23.00 мск.