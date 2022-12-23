Клопп заявил, что увидел хорошие признаки в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о турнирном положении английской команды в таблице РПЛ.

«Мы позволили создать разрыв между нами и гораздо более захватывающими позициями в турнирной таблице. Мы должны продолжать преследовать лидеров. Я увидел хорошие признаки в матче с «Манчестер Сити», однако не могу сказать, что доволен всем», — приводит слова Клоппа журналист The Athletic Джеймс Пирс в своих соцсетях.

После 16 туров «Ливерпуль» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка. Лидирует — «Арсенал» (37 очков).