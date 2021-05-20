Клопп высказался о возвращении «Ливерпуля» в зону Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Бернли» (3:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии, благодаря которой мерсисайдцы поднялись на 4-е место в турнирной таблице, позволяющее получить путевку в Лигу чемпионов.

«Это был наш полуфинал, и мы его выиграли. Мы должны были это сделать. Еще ничего не решено, но мы улучшили свои позиции в борьбе за Лигу чемпионов. Мы заслужили это, потому что отлично выступили против «Бернли». Впереди финал. Нужно как можно быстрее восстановиться и готовиться к последней игре. Очень жду ее, ведь на «Энфилде» будет 10 тысяч болельщиков. Еще ничего не решено — «Кристал Пэлас» очень силен», — приводит Goal слова Клоппа.

В последнем, 38-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Кристал Пэлас». Встреча состоится в воскресенье, 23 мая, начало — в 18.00 (мск).