Эллардайс покинет «Вест Бромвич» по окончании сезона

Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс покинет команду по окончании сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

«Дрозды» приняли решение расстаться с 66-летним английским специалистом и начать поиски тренера на долгосрочную перспективу.

Club statement: Sam Allardyce. — West Bromwich Albion (@WBA) May 19, 2021

Эллардайс возглавил «Вест Бромвич» в декабре 2020 года. Его команда не смогла сохранить место в АПЛ. За тур до конца сезона команда идет на 19-м месте с 26 очками.