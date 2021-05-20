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Эллардайс покинет «Вест Бромвич» по окончании сезона

06:14
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Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс покинет команду по окончании сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

«Дрозды» приняли решение расстаться с 66-летним английским специалистом и начать поиски тренера на долгосрочную перспективу.

Эллардайс возглавил «Вест Бромвич» в декабре 2020 года. Его команда не смогла сохранить место в АПЛ. За тур до конца сезона команда идет на 19-м месте с 26 очками.

Дополнительная информация:

https://www.wba.co.uk/news/club-statement-sam-allardyce

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