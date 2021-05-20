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«Манчестер Юнайтед» может усилиться форвардом «Саутгемптона» Ингсом

06:58
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«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Саутгемптона» Дэнни Ингсом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают кандидатуру 28-летнего англичанина на случай, если клубу не удастся купить форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

В сезоне-2020/21 Ингс провел 32 матча, на его счету 13 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/05/19/transfer-notebookmanchester-united-target-danny-ings/

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