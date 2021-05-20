«Манчестер Юнайтед» может усилиться форвардом «Саутгемптона» Ингсом

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Саутгемптона» Дэнни Ингсом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают кандидатуру 28-летнего англичанина на случай, если клубу не удастся купить форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

В сезоне-2020/21 Ингс провел 32 матча, на его счету 13 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.