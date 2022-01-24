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Сегодня, 01:49

Клопп вынес болельщикам «Ливерпуля» две бутылки пива после матча

Евгений Петров
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Twitter

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 23-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (3:1) вынес из клубного автобуса две бутылки пива.

Игра состоялась в Лондоне. Из-за коронавирусных ограничений болельщики «Ливерпуля» не могли присутствовать на ней. Однако группа болельщиков «красных» все же прибыла в столицу и ждала команду возле стадиона. Немецкий специалист после игры дал им две бутылки пива.

«Ливерпуль» занимает второе место в чемпионате Англии, имея в активе 48 очков в 22 матчах. Впереди только «Манчестер Сити» — 57 очков в 23 играх.

ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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38 тур
21.01 23:00
Уотфорд – Норвич
 0 : 3
22.01 15:30
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 1
22.01 18:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 1 : 2
22.01 18:00
Лидс – Ньюкасл
 0 : 1
22.01 18:00
МЮ – Вест Хэм
 1 : 0
22.01 20:30
Саутгемптон – Ман. Сити
 1 : 1
23.01 17:00
Арсенал – Бернли
 0 : 0
23.01 17:00
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 1 : 3
23.01 17:00
Лестер – Брайтон
 1 : 1
23.01 19:30
Челси – Тоттенхэм
 2 : 0
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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