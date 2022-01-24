Клопп вынес болельщикам «Ливерпуля» две бутылки пива после матча

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 23-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (3:1) вынес из клубного автобуса две бутылки пива.

Jurgen Klopp passing beers to fans after the game ?? pic.twitter.com/5v0C8WiEx3 — Dean (@DeanCoombes) January 23, 2022

Игра состоялась в Лондоне. Из-за коронавирусных ограничений болельщики «Ливерпуля» не могли присутствовать на ней. Однако группа болельщиков «красных» все же прибыла в столицу и ждала команду возле стадиона. Немецкий специалист после игры дал им две бутылки пива.

«Ливерпуль» занимает второе место в чемпионате Англии, имея в активе 48 очков в 22 матчах. Впереди только «Манчестер Сити» — 57 очков в 23 играх.