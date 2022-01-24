Витор Перейра прибудет в Англию, чтобы встретиться с руководством «Эвертона»

Португальский специалист Витор Перейра может возглавить «Эвертон», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 53-летний португалец в ближайшеее время прибудет в Англию, где встретится с руководством «ирисок» и обсудит должность главного тренера.

Последним местом работы Перейры был «Фенербахче», который тренировал с июля по декабрь 2021 года. Также португалец работал в «Порту», «Олимпиакосе», «Мюнхене 1860 и Шанхае СИПГ».