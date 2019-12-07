Клопп сообщил, что «Ливерпуль» может приобрести форварда зимой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключил, что зимой клуб подпишет нападающего.

— Мы можем подписать нападающего в случае ухода Брустера, но надо посмотреть, как все сложится, — приводит слова Клоппа Liverpool Echo. - Мы не можем просто так отдавать игроков в аренду, потому что строили этот состав. Сейчас у нас нет трех футболистов из-за серьезных травм. Получается, в моем распоряжении 16 игроков, включая молодежь.

Мы не можем отдавать футболиста в аренду, думая, что так будет лучше для него. Нужно смотреть на ситуацию с обеих сторон.