Клопп рассказал, чего ждет от купленного у «Абердина» 18-летнего защитника Рэмси
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал покупку 18-летнего защитника Калвина Рэмси у «Абердина».
«Калвин — молодой футболист с большими перспективами, мы довольны сделкой. У Рэмси огромный потенциал. Сейчас ему 18 лет, скоро исполнится 19, а у него уже приличное количество матчей на взрослом уровне. Он атлетичный, умный, с хорошей техникой и всегда готов учиться.
То, что мы купили его сейчас — очень важно, это значит, что он пройдет полную предсезонную подготовку с командой. Это поможет ему адаптироваться. Я думаю, и у клуба, и у самого Калвина есть уверенность друг в друге. Мы доказали, что наши условия отлично подойдут для того, чтобы раскрыть потенциал Рэмси». Мы с нетерпением ждем начала совместной работы, чтобы наблюдать за тем, как Калвин растет и развивается", — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Клоппа.
Сегодня, 19 июня «Ливерпуль» объявил о покупке Рэмси у «Абердина» и подписании с футболистом долгосрочного контракта.
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|+/-
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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|0-0
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3
|Челси
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|0-0
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4
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0
|0-0
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5
|Арсенал
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|0-0
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6
|МЮ
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|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
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|0
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|0-0
|0
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8
|Лестер
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -