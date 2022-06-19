Клопп рассказал, чего ждет от купленного у «Абердина» 18-летнего защитника Рэмси

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал покупку 18-летнего защитника Калвина Рэмси у «Абердина».

«Калвин — молодой футболист с большими перспективами, мы довольны сделкой. У Рэмси огромный потенциал. Сейчас ему 18 лет, скоро исполнится 19, а у него уже приличное количество матчей на взрослом уровне. Он атлетичный, умный, с хорошей техникой и всегда готов учиться.

То, что мы купили его сейчас — очень важно, это значит, что он пройдет полную предсезонную подготовку с командой. Это поможет ему адаптироваться. Я думаю, и у клуба, и у самого Калвина есть уверенность друг в друге. Мы доказали, что наши условия отлично подойдут для того, чтобы раскрыть потенциал Рэмси». Мы с нетерпением ждем начала совместной работы, чтобы наблюдать за тем, как Калвин растет и развивается", — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Клоппа.

Сегодня, 19 июня «Ливерпуль» объявил о покупке Рэмси у «Абердина» и подписании с футболистом долгосрочного контракта.