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Сегодня, 13:59

Клопп рассказал, чего ждет от купленного у «Абердина» 18-летнего защитника Рэмси

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал покупку 18-летнего защитника Калвина Рэмси у «Абердина».

«Калвин — молодой футболист с большими перспективами, мы довольны сделкой. У Рэмси огромный потенциал. Сейчас ему 18 лет, скоро исполнится 19, а у него уже приличное количество матчей на взрослом уровне. Он атлетичный, умный, с хорошей техникой и всегда готов учиться.
То, что мы купили его сейчас — очень важно, это значит, что он пройдет полную предсезонную подготовку с командой. Это поможет ему адаптироваться. Я думаю, и у клуба, и у самого Калвина есть уверенность друг в друге. Мы доказали, что наши условия отлично подойдут для того, чтобы раскрыть потенциал Рэмси». Мы с нетерпением ждем начала совместной работы, чтобы наблюдать за тем, как Калвин растет и развивается", — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Клоппа.

Сегодня, 19 июня «Ливерпуль» объявил о покупке Рэмси у «Абердина» и подписании с футболистом долгосрочного контракта.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/bags-potential-jurgen-klopp-excited-calvin-ramsay-signing
Футбол
ФК Абердин
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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«Ливерпуль» объявил о покупке 18-летнего защитника «Абердина» Рэмси
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