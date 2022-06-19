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Сегодня, 14:44

«Ливерпуль» готов начать переговоры о контрактах с четырьмя игроками команды

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ливерпуль» готов начать переговоры о новых контрактах с четырьмя игроками команды.

Как сообщает The Mirror, речь идет о защитнике Джо Гомесе, полузащитниках Наби Кейта и Харви Эллиотте, и нападающем Диогу Жота.

«Ливерпуль» по итогам сезона-2021/22 занял второе место в чемпионате Англии.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/liverpool-players-new-contracts-gomez-27270749
Диогу Жота
Наби Кейта
Футбол
ФК Ливерпуль
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