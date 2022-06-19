«Ливерпуль» готов начать переговоры о контрактах с четырьмя игроками команды

«Ливерпуль» готов начать переговоры о новых контрактах с четырьмя игроками команды.

Как сообщает The Mirror, речь идет о защитнике Джо Гомесе, полузащитниках Наби Кейта и Харви Эллиотте, и нападающем Диогу Жота.

«Ливерпуль» по итогам сезона-2021/22 занял второе место в чемпионате Англии.