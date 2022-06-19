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Сегодня, 13:14

«Ливерпуль» объявил о покупке 18-летнего защитника «Абердина» Рэмси

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ливерпуль» объявил о покупке защитника Калвина Рэмси у «Абердина».

Срок контракта с 18-летним шотландцем не уточняется, сообщается, что соглашение рассчитано на длительный срок.

Футболист будет выступать за мерсисайдцев под 22-м номером.

Рэмси — воспитанник «Абердина». В сезоне-2021/22 футболист забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за команду.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/liverpool-fc-complete-deal-sign-calvin-ramsay
Футбол
ФК Абердин
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