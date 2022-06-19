«Ливерпуль» объявил о покупке 18-летнего защитника «Абердина» Рэмси

«Ливерпуль» объявил о покупке защитника Калвина Рэмси у «Абердина».

Срок контракта с 18-летним шотландцем не уточняется, сообщается, что соглашение рассчитано на длительный срок.

Футболист будет выступать за мерсисайдцев под 22-м номером.

Рэмси — воспитанник «Абердина». В сезоне-2021/22 футболист забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за команду.