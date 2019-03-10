Клопп раскритиковал расписание английской премьер-лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался недоволен расписанием чемпионата Англии, из-за которого подготовку к ответному матчу Лиги чемпионов против "Баварии" команда будет вынуждена начать на день позже.

– Не думаю, что кто-то в Премьер-лиге думает об этом. Им это не интересно, – цитирует Клоппа Goal. Конечно, есть большая разница между матчем в субботу и в воскресенье. Если бы у нас было три свободных дня, в воскресенье мы бы начали восстановление, в понедельник провели небольшую тренировку, во вторник – комплексную, и уже в среду у нас матч.

Но сейчас воскресенье, поэтому понедельник уйдет на восстановление, и только во вторник мы проведем тренировку. Это совершенно другая ситуация.

Мы не ищем оправдания. Мы принимаем все, как есть, но кто-то должен думать об этом. Я не знаю, почему мы играем с "Бернли" в 15.00 в воскресенье, а не в субботу в 18.00. Спросите об этом у телеканала, который транслирует встречу, – сказал немец.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Баварией" состоится в среду, 13 марта. Первая игра завершилась со счетом 0:0.