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Клопп: «Кажется, что «Ливерпуль» уже много лет не чувствовал вкус победы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Юрген Клопп.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче третьего раунда Кубка Англии.

«Кажется, что мы много лет уже не чувствовали вкус победы и хорошей игры. В итоге нам пришлось бороться, но мы долгое время контролировали игру. Это здорово, и реакция, которую хотели увидеть. Эллиотт был хорош, особенно после удара по лодыжке. Его гол был особенным.

Мы провели хороший первый тайм, у нас были хорошие моменты во втором, и, в конце концов, это была просто отличная кубковая игра. Моя работа — помогать парням и найти расстановку, в которой они чувствуют себя хорошо с самого начала», — цитирует BBC Клоппа.

«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где сыграет против «Брайтона». Матч состоится 28 января.

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 18 6 4 8 17-26 22
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 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
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 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
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 - : -
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 - : -
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Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
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 - : -
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Ман. Сити – Тоттенхэм
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