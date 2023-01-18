Ширер прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче третьего раунда Кубка Англии.

«Вулверхэмптон» не доставил серьезных проблем сопернику. Эллиотт в этой игре был выдающимся. Он проявил большую уверенность, когда забивал гол. «Ливерпулю» сегодня нужно было доказывать, что хуже, чем на выходных, быть не могло. Клоппу нужно было отправить сообщение игрокам, которые играли в Брайтоне", — цитирует BBC Ширера.

«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где сыграет против «Брайтона». Матч состоится 28 января.