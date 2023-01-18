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Ширер прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче третьего раунда Кубка Англии.

«Вулверхэмптон» не доставил серьезных проблем сопернику. Эллиотт в этой игре был выдающимся. Он проявил большую уверенность, когда забивал гол. «Ливерпулю» сегодня нужно было доказывать, что хуже, чем на выходных, быть не могло. Клоппу нужно было отправить сообщение игрокам, которые играли в Брайтоне", — цитирует BBC Ширера.

«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где сыграет против «Брайтона». Матч состоится 28 января.

Алан Ширер
Футбол
ФК Ливерпуль
0
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 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 18 6 4 8 17-26 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
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10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
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Эрлин Бреут Холанн

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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

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П
Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

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Букайо Сака

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Арсенал

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Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

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И К Ж
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Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

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Диегу Коста

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