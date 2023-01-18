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Сегодня, 02:27

Эллиотт: «У «Ливерпуля» лучшие фанаты в мире»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче третьего раунда Кубка Англии. 19-летний игрок забил единственный гол в этой встрече.

«Определенно, это заслуженная победа. Сегодняшний вечер – ступенька для следующих двух игр. Мы надеемся, что сможем продолжить успех на «Энфилде». Меня оценивали по передачам и голам, и я работал над этим, и сегодня это получилось. Лично я чувствовал, что не был в своей лучшей форме после чемпионата мира, но сегодня вечером стал увереннее.

Милнер тоже кричала «бей», так что мне пришлось бить. Может быть, он сможет вдохновить меня еще на голы, потому что это сработало. Фанаты нам очень помогают, и спасибо им за то, что они с нами. У нас лучшие фанаты в мире», – цитирует BBC Эллиотта.

«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где сыграет против «Брайтона». Матч состоится 28 января.

Футбол
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ФК Ливерпуль
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 18 6 4 8 17-26 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
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10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

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И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
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