В пользу «Ливерпуля» назначен «левый» пенальти. Диогу Жота обманул судей

На 84-й минуте матча 20-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Ньюкасл» (4:2) судейская бригада во главе с Антони Тэйлором допустила серьезную ошибку: в ворота гостей был назначен 11-метровый удар.

В том моменте вратарь Мартин Дубравка пытался в падении дотянуться до мяча рукой и остановить проход Диогу Жоты. Если голкипер и коснулся локтем ноги соперника, то контакт получился минимальным. После этого португалец сделал еще два шага, решил упасть, оказался на газоне и заработал пенальти.

Мохамед Салах его реализовал и фактически снял вопросы о победителе матча.