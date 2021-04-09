Клопп посоветовал футболистам отказаться от социальных сетей

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что в социальных сетях стало слишком много оскорблений. Немец дал совет игрокам отказаться от них.

«В социальных сетях есть проблема, которая все еще не решена. Люди могут писать все что хотят, спрятавшись за учетной записью. Это проблему нужно решить, как можно скорее.



Лично я не пользуюсь социальными сетями, за что меня многие критикуют. Но не надо слушать людей, которые не стремятся тебе помочь. Это мой совет игрокам. Удалить социальные сети — хорошее решение», — цитирует Клоппа ESPN.