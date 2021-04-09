Клопп посоветовал футболистам отказаться от социальных сетей
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что в социальных сетях стало слишком много оскорблений. Немец дал совет игрокам отказаться от них.
«В социальных сетях есть проблема, которая все еще не решена. Люди могут писать все что хотят, спрятавшись за учетной записью. Это проблему нужно решить, как можно скорее.
Лично я не пользуюсь социальными сетями, за что меня многие критикуют. Но не надо слушать людей, которые не стремятся тебе помочь. Это мой совет игрокам. Удалить социальные сети — хорошее решение», — цитирует Клоппа ESPN.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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