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«Манчестер Юнайтед» предложил агенту Погба заключить новый контракт

9 апреля 2021, 23:46
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«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Полем Погба. Английский клуб предложил агенту француза Мино Райоле рассмотреть предложение о новом трудовом договоре из-за опасений потерять Погба летом этого года, утверждает Sky Sports.

Сообщается, что «МЮ» предпримет максимум усилий, чтобы сохранить в своей обойме игрока.

По данным La Gazzetta dello Sport, Погба обсуждает условия личного контракта с «Реалом» и «Ювентусом».

В текущем сезоне на счету француза 3 гола и 1 ассист в 20 матчах АПЛ.

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