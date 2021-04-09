«Манчестер Юнайтед» предложил агенту Погба заключить новый контракт
«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Полем Погба. Английский клуб предложил агенту француза Мино Райоле рассмотреть предложение о новом трудовом договоре из-за опасений потерять Погба летом этого года, утверждает Sky Sports.
Сообщается, что «МЮ» предпримет максимум усилий, чтобы сохранить в своей обойме игрока.
По данным La Gazzetta dello Sport, Погба обсуждает условия личного контракта с «Реалом» и «Ювентусом».
В текущем сезоне на счету француза 3 гола и 1 ассист в 20 матчах АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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