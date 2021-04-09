Моуринью рассказал об ожиданиях от матча «Тоттенхэма» с «МЮ»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью признался, что игра против «Манчестер Юнайтед» является особенной для него.
«Особенная игра. Не потому, что я работал в «МЮ». Она такая же особенная, как и до того, как я там работал. Это большой клуб и большой матч. Я играл против «Юнайтед» в «Челси», в «Интере», в «Реале» и в «Порту», и это всегда было трудно», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» состоится 11 апреля. Начало — в 18.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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