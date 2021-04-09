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Моуринью рассказал об ожиданиях от матча «Тоттенхэма» с «МЮ»

21:58
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью признался, что игра против «Манчестер Юнайтед» является особенной для него.

«Особенная игра. Не потому, что я работал в «МЮ». Она такая же особенная, как и до того, как я там работал. Это большой клуб и большой матч. Я играл против «Юнайтед» в «Челси», в «Интере», в «Реале» и в «Порту», и это всегда было трудно», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» состоится 11 апреля. Начало — в 18.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com

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