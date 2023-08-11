Клопп подтвердил переход Кайседо в «Ливерпуль»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил трансфер полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
«Мне сказали, что я могу подтвердить, что клуб согласовал сделку по Кайседо. С игроком нам еще предстоит встретиться. Медосмотр сегодня? Не могу сказать, я не знаю», — сказал Клопп на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что «чайки» согласились продать 21-летнего эквадорца за 127 миллионов евро, что станет новым рекордом для английских клубов.
В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Действующий контракт 21-летнего эквадорца с «Брайтоном» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
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