Клопп объявил, что продлил контракт с «Ливерпулем»

Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2026 года

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что подписал новый контракт с клубом.

Он продлил соглашение на два года. Теперь срок контракта немецкого специалиста с английским клубом рассчитан до 2026 года, сообщает сайт «красных».

«Я остаюсь еще на два год. И только я? Нет! Весь мой тренерский штаб, что самое важное», — заявил Клопп.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под руководством 54-летнего немца «Ливерпуль» по одному разу выиграл чемпионат Англии, кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.