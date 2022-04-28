Тен Хаг хочет видеть Дибала в составе «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с нападающим «Ювентуса» Пауло Дибала. На подписание 28-летнего аргентинца настаивает тренер Эрик тен Хаг, который со следующего сезона возглавит «МЮ», сообщает Corriere dello Sport.
Ранее стало известно, что Дибала покинет «Ювентус» по окончании сезона на правах свободного агента после истечения срока контракта. Следовательно, он может перейти в стан «красных дьяволов» на правах свободного агента.
В этом сезоне футболист провел в серии А 25 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью ассистами.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|33
|25
|5
|3
|80-21
|80
|
2
|Ливерпуль
|33
|24
|7
|2
|85-22
|79
|
3
|Челси
|32
|19
|8
|5
|67-27
|65
|
4
|Арсенал
|33
|19
|3
|11
|52-40
|60
|
5
|Тоттенхэм
|33
|18
|4
|11
|56-38
|58
|
6
|МЮ
|34
|15
|9
|10
|53-51
|54
|
7
|Вест Хэм
|34
|15
|7
|12
|52-44
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|33
|15
|4
|14
|33-29
|49
|
9
|Ньюкасл
|34
|11
|10
|13
|40-55
|43
|
10
|Лестер
|32
|11
|9
|12
|47-51
|42
|
11
|Брайтон
|34
|9
|14
|11
|31-42
|41
|
12
|Саутгемптон
|34
|9
|13
|12
|40-56
|40
|
13
|Брентфорд
|34
|11
|7
|16
|41-49
|40
|
14
|Кр. Пэлас
|33
|8
|14
|11
|43-41
|38
|
15
|Астон Вилла
|32
|11
|4
|17
|42-46
|37
|
16
|Лидс
|33
|8
|10
|15
|38-68
|34
|
17
|Бернли
|33
|6
|13
|14
|29-45
|31
|
18
|Эвертон
|32
|8
|5
|19
|34-55
|29
|
19
|Уотфорд
|33
|6
|4
|23
|31-67
|22
|
20
|Норвич
|33
|5
|6
|22
|22-69
|21
|28.04
|21:45
|
МЮ – Челси
|- : -
|15.05
|14:00
|
Тоттенхэм – Бернли
|- : -
|15.05
|16:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|- : -
|15.05
|16:00
|
Вулверхэмптон – Норвич
|- : -
|15.05
|16:00
|
Лидс – Брайтон
|- : -
|15.05
|16:00
|
Уотфорд – Лестер
|- : -
|15.05
|16:00
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|15.05
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|16.05
|22:00
|
Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|17.05
|21:45
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|16
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|26
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|22
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7