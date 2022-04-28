Тен Хаг хочет видеть Дибала в составе «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с нападающим «Ювентуса» Пауло Дибала. На подписание 28-летнего аргентинца настаивает тренер Эрик тен Хаг, который со следующего сезона возглавит «МЮ», сообщает Corriere dello Sport.

Ранее стало известно, что Дибала покинет «Ювентус» по окончании сезона на правах свободного агента после истечения срока контракта. Следовательно, он может перейти в стан «красных дьяволов» на правах свободного агента.

В этом сезоне футболист провел в серии А 25 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью ассистами.