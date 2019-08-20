Клопп объяснил, почему у «Ливерпуля» не было возможности вернуть Коутинью

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клуб уже потратил деньги, вырученные от продажи Филиппе Коутинью.

— Мы не могли себе позволить вернуть Коутинью, так как уже потратили деньги, заработанные на его продаже, — цитирует Bild Клоппа. — Филиппе — отличный во всех отношениях парень. Мы не хотели продавать его, но «Барселона», так сказать, вынудила нас сделать это своим предложением. Для дортмундской «Боруссии» это не лучшая новость, но для «Баварии» и бундеслиги это прекрасный трансфер.

Коутинью был арендован «Баварией» у «Барселоны» за 8,5 миллиона евро. Футболист был приобретен у «Ливерпуля» за 145 миллионов евро.