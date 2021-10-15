Клопп назвал Салаха одним из лучших игроков в мире
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал нападающего Мохамеда Салаха одним из лучших игроков в мире.
«Показатели Салаха просто безумны. Он очень часто доступен как фланговый игрок, потому что держит свое тело в отличной форме, что, конечно, также необходимо.
Салах определенно один из лучших игроков в мире на данный момент, без всяких если и но. И не только сейчас. Он действительно доволен тем, как идут дела, и я тоже", — приводит слова Клоппа Sky Sport Germany.
В текущем сезоне 29-летний египтянин провел 9 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.
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Дополнительная информация:
https://sport.sky.de/fussball/artikel/fc-liverpool-news-juergen-klopp-im-exklusiven-sky-interview/12433931/34192
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