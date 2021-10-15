Клопп назвал Салаха одним из лучших игроков в мире

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал нападающего Мохамеда Салаха одним из лучших игроков в мире.

«Показатели Салаха просто безумны. Он очень часто доступен как фланговый игрок, потому что держит свое тело в отличной форме, что, конечно, также необходимо.

Салах определенно один из лучших игроков в мире на данный момент, без всяких если и но. И не только сейчас. Он действительно доволен тем, как идут дела, и я тоже", — приводит слова Клоппа Sky Sport Germany.

В текущем сезоне 29-летний египтянин провел 9 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.