Два игрока «Тоттенхэма» заразились коронавирусом перед матчем с «Ньюкаслом»

Два футболиста «Тоттенхэма» сдали положительный тест на коронавирус за последние 24 часа, сообщает Sky Sports. Источник не уточняет, кто именно заразился среди игроков.

Известно, что оба футболиста тренировались с командой в четверг. Согласно правилам, они должны отправиться на самоизоляцию на 10 дней, что означает пропуск матчей с «Ньюкаслом» и «Вест Хэмом» в чемпионате Англии, а также игру с «Витессом» в Лиге конференций.

Это не единственная кадровая проблема «шпор». По состоянию на вечер пятницы не вернулись в команду из южноамериканских сборных Кристиан Ромеро, Джовани Ло Сельсо и Эмерсон Ройаль. Их возвращение ожидается только в субботу.

Матч восьмого тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» состоится 17 октября. Начало в 18.30 по московскому времени.