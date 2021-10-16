Два игрока «Тоттенхэма» заразились коронавирусом перед матчем с «Ньюкаслом»
Два футболиста «Тоттенхэма» сдали положительный тест на коронавирус за последние 24 часа, сообщает Sky Sports. Источник не уточняет, кто именно заразился среди игроков.
Известно, что оба футболиста тренировались с командой в четверг. Согласно правилам, они должны отправиться на самоизоляцию на 10 дней, что означает пропуск матчей с «Ньюкаслом» и «Вест Хэмом» в чемпионате Англии, а также игру с «Витессом» в Лиге конференций.
Это не единственная кадровая проблема «шпор». По состоянию на вечер пятницы не вернулись в команду из южноамериканских сборных Кристиан Ромеро, Джовани Ло Сельсо и Эмерсон Ройаль. Их возвращение ожидается только в субботу.
Матч восьмого тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» состоится 17 октября. Начало в 18.30 по московскому времени.
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