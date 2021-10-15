Жиру рассказал о разнице между «Челси» и «Арсеналом»

Форвард «Милана» Оливье Жиру высказался о периоде, когда он играл за «Арсенал» и «Челси».

«Играя за «Челси», ты мало забиваешь и на твое место могут купить другого. В таком клубе, как «Челси», тебе дают меньше времени, чем в «Арсенале», чтобы себя проявить. Это главная разница. И мы видим, что за последние десять лет у «Челси» больше трофеев.

«Челси» тратит безумные деньги. Ты выигрываешь Лигу чемпионов и покупаешь форварда за 90 миллионов фунтов. Это говорит о том, что у клуба много денег», — цитирует Жиру The Athletic.

Француз выступал за «Челси» с января 2018 года. Минувшим летом 35-летний футболист перешел в «Милан». В текущем сезоне он провел 5 матчей за команду во всех турнирах и забил 2 гола.