Клопп допустил, что Ориги и Минамино могут покинуть «Ливерпуль» летом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп допустил, что нападающие Дивок Ориги и Такуми Минамино могут покинуть команду в летнее трансферное окно.

«Ориги очень тяжело из-за малого количества времени на поле, мне тоже тяжело из-за того, что я его не так часто выпускаю. То же самое и с Такуми Минамино, который сейчас в отличной форме.

Вряд ли наш состав останется прежним. Конечно, многие считают, что играют недостаточно. Посмотрим, что будет летом и попытаемся решить эти проблемы. Но большинство футболистов должно остаться, тут сомнений нет», — приводит Sky Sports слова Клоппа.

В сезоне-2021/22 Ориги принял участие в 14 матчах «Ливерпуля», на его счету 5 голов и 3 результативных передачи. На счету Минамино 9 голов и 1 результативная передача в 22 играх.