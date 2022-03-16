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Сегодня, 01:45

Джеррард хочет провести личную встречу с Суаресом, чтобы убедить его перейти в «Астон Виллу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард хочет провести личную встречу с нападающим «Атлетико» Луисом Суаресом. Он хочет убедить 35-летнего уругвайца перейти в английский клуб летом, сообщает The Athletic.

Действующее соглашение Суареса с мадридцами рассчитано до конца текущего сезона.

В текущем сезоне нападающий сыграл 35 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и 3 результативные передачи.

Отметим, что Джеррад и Суарес играли вместе на протяжении нескольких лет, когда защищали цвета «Ливерпуля».

Луис Суарес
Стивен Джеррард
ФК Астон Вилла
ФК Атлетико
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 Арсенал 26 16 3 7 43-29 51
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 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
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 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
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 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
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 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
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 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
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 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 1 : 0
11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
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11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
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Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
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Ливерпуль

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П
Поль Погба

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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Рис Джеймс

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