Джеррард хочет провести личную встречу с Суаресом, чтобы убедить его перейти в «Астон Виллу»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард хочет провести личную встречу с нападающим «Атлетико» Луисом Суаресом. Он хочет убедить 35-летнего уругвайца перейти в английский клуб летом, сообщает The Athletic.

Действующее соглашение Суареса с мадридцами рассчитано до конца текущего сезона.

В текущем сезоне нападающий сыграл 35 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и 3 результативные передачи.

Отметим, что Джеррад и Суарес играли вместе на протяжении нескольких лет, когда защищали цвета «Ливерпуля».