Кейн заявил, что еще не связывался с новым главным тренером «Тоттенхэма» Нуну
23:19
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал назначение Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера клуба.
«Всегда, когда приходит новый тренер, в клубе присутствует определенный уровень оптимизма. Я не общался с ним, так как еще не был в клубе.
Он отличный тренер, проделал прекрасную работу в «Вулверхэмптоне», они играли очень здорово. Уверен, мы свяжемся после Евро», — приводит слова Кейна Daily Mail.
«Тоттенхэм» объявил о назначении Нуну 30 июня. Контракт рассчитан до 2023 года. С 2017 года он был главным тренером «Вулверхэмптона», но 21 мая 2021 года покинул команду.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9758241/Harry-Kane-reveals-NO-contact-great-new-Spurs-boss-Nuno-Espirito-Santo.html
Читайте также
«Поставили перед фактом, без переговоров». Плотников об уходе из «Магнитки»: драка в самолете, конфликт с Воробьевым, зарплата
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю