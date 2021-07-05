Кейн заявил, что еще не связывался с новым главным тренером «Тоттенхэма» Нуну

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал назначение Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера клуба.

«Всегда, когда приходит новый тренер, в клубе присутствует определенный уровень оптимизма. Я не общался с ним, так как еще не был в клубе.

Он отличный тренер, проделал прекрасную работу в «Вулверхэмптоне», они играли очень здорово. Уверен, мы свяжемся после Евро», — приводит слова Кейна Daily Mail.

«Тоттенхэм» объявил о назначении Нуну 30 июня. Контракт рассчитан до 2023 года. С 2017 года он был главным тренером «Вулверхэмптона», но 21 мая 2021 года покинул команду.