Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

В Великобритании с 19 июля отменяются ограничения на заполнение спортивных арен

19:56
Английские болельщики вернутся на трибуны. Фото Sky Sports.
Английские болельщики вернутся на трибуны. Фото Sky Sports.

С 19 июля жители Великобритании смогут посещать спортивные соревнования без ограничений, сообщил премьер-министр Борис Джонсон.

Это означает, в частности, что матчи английской премьер-лиги с нового сезона будут открыты для зрителей. Клубы смогут использовать все зрительские места.

Как сообщает Sky Sports, также отменяется обязательное ношение масок. При этом в рекомендациях говорится, что носить маски можно в закрытых и многолюдных местах.

Кроме того, правительство не планирует допускать на спортивные соревнования только вакцинированных зрителей. При этом такое право остается за организаторами соревнований, если они сочтут это необходимым.

Так как ограничения будут сняты с 19 июля, эти меры не будут распространяться на полуфиналы и финал Евро-2020, которые пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Эти матчи пройдут с ограничениями на заполнение арены.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Потеря для всей латвийской нации». Месяц назад он остановил Канаду, а вчера стал жертвой ужасной трагедии
Мощный поток воды, смывший женщин в крымском селе, сняли с коптера
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Видео: с кем отдыхает в Армении Ксения Бородина
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд