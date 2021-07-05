В Великобритании с 19 июля отменяются ограничения на заполнение спортивных арен

С 19 июля жители Великобритании смогут посещать спортивные соревнования без ограничений, сообщил премьер-министр Борис Джонсон.

Это означает, в частности, что матчи английской премьер-лиги с нового сезона будут открыты для зрителей. Клубы смогут использовать все зрительские места.

Как сообщает Sky Sports, также отменяется обязательное ношение масок. При этом в рекомендациях говорится, что носить маски можно в закрытых и многолюдных местах.

Кроме того, правительство не планирует допускать на спортивные соревнования только вакцинированных зрителей. При этом такое право остается за организаторами соревнований, если они сочтут это необходимым.

Так как ограничения будут сняты с 19 июля, эти меры не будут распространяться на полуфиналы и финал Евро-2020, которые пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Эти матчи пройдут с ограничениями на заполнение арены.