Кейн стал рекордсменом АПЛ по голам головой за сезон

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил гол головой в домашнем матче 35-го тура АПЛ против «Кристал Пэласа».

Как сообщает Opta, Кейн стал первым игроком в истории АПЛ, забившим 10 голов головой в одном сезоне турнира.

Также забитый мяч в ворота «Кристал Пэласа» стал 100-м домашним голом для форварда в премьер-лиге.