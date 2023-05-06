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Сегодня, 17:48

«Челси», «Арсенал» и «Ньюкасл» прислали официальные предложения по Рафиньи

Ана Горшкова
Корреспондент
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Три клуба АПЛ хотят приобрести форварда «Барселоны» Рафинью.

Как сообщает Transfer News Live, «Челси», «Арсенал» и «Ньюкасл» прислали официальные предложения агенту 26-летнего игрока Деко. «Барселона» готова продать футболиста, если будет сделано предложение в размере 70-80 миллонов евро.

Рафинья перешел в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года.

В текущем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач. Контракт до лета 2027 года.

Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

Источник: Transfer News Live
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
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Разница в возрасте тренеров «Тоттенхэма» и «Кристал Пэласа» стала рекордной для АПЛ

Кейн стал рекордсменом АПЛ по голам головой за сезон
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 4 4 87-30 79
2
 Арсенал 34 24 6 4 81-39 78
3
 Ньюкасл 33 18 11 4 61-27 65
4
 МЮ 33 19 6 8 49-40 63
5
 Ливерпуль 34 17 8 9 66-42 59
6
 Брайтон 32 16 7 9 62-40 55
7
 Тоттенхэм 34 16 6 12 63-57 54
8
 Астон Вилла 34 16 6 12 46-42 54
9
 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10
 Фулхэм 34 13 6 15 45-46 45
11
 Кр. Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12
 Челси 33 10 9 14 31-38 39
13
 Борнмут 34 11 6 17 36-64 39
14
 Вулверхэмптон 34 10 7 17 29-50 37
15
 Вест Хэм 34 9 7 18 37-50 34
16
 Лестер 34 8 6 20 46-59 30
17
 Лидс 34 7 9 18 43-67 30
18
 Нот. Форест 34 7 9 18 30-62 30
19
 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20
 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24
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35 тур
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38 тур
6.05 17:00
Борнмут – Челси
 - : -
6.05 17:00
Ман. Сити – Лидс
 - : -
6.05 17:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 - : -
6.05 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
6.05 19:30
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
7.05 18:30
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
7.05 21:00
Вест Хэм – МЮ
 - : -
8.05 17:00
Фулхэм – Лестер
 - : -
8.05 19:30
Брайтон – Эвертон
 - : -
8.05 22:00
Нот. Форест – Саутгемптон
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 35
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 25
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 23 2 6
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 32 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 21 1 5
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