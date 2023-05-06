«Челси», «Арсенал» и «Ньюкасл» прислали официальные предложения по Рафиньи

Три клуба АПЛ хотят приобрести форварда «Барселоны» Рафинью.

Как сообщает Transfer News Live, «Челси», «Арсенал» и «Ньюкасл» прислали официальные предложения агенту 26-летнего игрока Деко. «Барселона» готова продать футболиста, если будет сделано предложение в размере 70-80 миллонов евро.

Рафинья перешел в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года.

В текущем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач. Контракт до лета 2027 года.

Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.