Кейн может вернуться в строй раньше срока

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн планирует вернуться в строй после травмы лодыжки, полученной в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед"​ (0:1), раньше срока. По предварительным данным, форвард выбыл из строя до марта.

– Мое восстановление проходит хорошо, – приводит Sky Sports слова Кейна. – На следующей неделе узнаю, как обстоят дела. Я хочу приступить к тренировкам с мячом, а там увидим, как на это отреагирует лодыжка. Пока все идет благоприятно, но нам нужно убедиться, что я полностью восстановился после травмы.

В текущем сезоне Кейн провел 31 матч за "Тоттенхэм", забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.

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