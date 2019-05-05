Защитник Гэри Кэйхилл заявил, что покинет лондонский "Челси" по окончании текущего сезона. 33-летний англичанин, контракт которого рассчитан до лета 2019 года, уйдет из клуба в статусе свободного агента.

– Если посмотреть на общую картину, а не на конкретно этот сезон, я думаю, мы с "Челси" были хороши друг для друга, – цитирует Кэйхилла The Telegraph. – Клуб дал мне возможность для самовыражения на самой высоком уровне, а я отдавал все свои силы за клуб и за эту футболку.

Для меня было большой честью играть с такими легендарными игроками, как Эшли Коул, Дидье Дрогба, Петр Чех, Джон Терри и Фрэнк Лэмпард. Все мои лучшие футбольные годы пришлись на последние шесть или семь лет.

Люди говорят, что моя карьера подходит к концу, но для меня это совсем не так. Я на 100 процентов уверен, что легко проведу еще три или четыре сезона, если смотреть на то, как я слежу за собой, за своей формой.

Я покидаю "Челси", благодарный всем игрокам, сотрудникам и болельщикам, которые так мне помогли, и я ухожу с высоко поднятой головой.

Кэйхилл выступает за "Челси" с 2012 года. В составе синих футболист стал двукратным чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы. Защитник провел за "Челси" 289 матчей во всех турнирах и забил 25 голов.