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Сегодня, 18:13

Каземиро второй раз за сезон получил прямую красную карточку в матче АПЛ

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро удален с поля в матче 27-го тура АПЛ против «Саутгемптона».

На 34-й минуте встречи бразилец в жестком подкате въехал в ноги полузащитника «святых» Карлоса Алькараса. Арбитр матча Энтони Тэйлор сначала показал Каземиро желтую карточку, но после просмотра ВАР изменил решение и удалил полузащитника с поля.

Для Каземиро это уже вторая красная карточка в текущем сезоне. До этого бразильца удалили в игре с «Кристал Пэлас» (2:1) в 22-м туре АПЛ.

Всего на счету 31-летнего полузащитника 19 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии, 2 гола, 3 ассиста и 5 желтых карточек.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Саутгемптон
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2
 Ман. Сити 27 19 4 4 67-25 61
3
 МЮ 25 15 4 6 41-35 49
4
 Тоттенхэм 27 15 3 9 49-37 48
5
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
6
 Ньюкасл 24 10 11 3 35-17 41
7
 Брайтон 24 11 6 7 45-31 39
8
 Фулхэм 26 11 6 9 38-34 39
9
 Брентфорд 25 9 11 5 40-33 38
10
 Челси 26 10 7 9 27-26 37
11
 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12
 Кр. Пэлас 26 6 9 11 21-33 27
13
 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19-35 27
14
 Нот. Форест 26 6 8 12 21-47 26
15
 Эвертон 27 6 7 14 20-38 25
16
 Лестер 26 7 3 16 37-46 24
17
 Борнмут 26 6 6 14 25-51 24
18
 Вест Хэм 25 6 5 14 23-33 23
19
 Лидс 26 5 8 13 31-42 23
20
 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
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Борнмут – Ливерпуль
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Эвертон – Брентфорд
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Лидс – Брайтон
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11.03 18:00
Лестер – Челси
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11.03 18:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
 3 : 1
11.03 20:30
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 0 : 1
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Фулхэм – Арсенал
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МЮ – Саутгемптон
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Брентфорд

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Манчестер Юнайтед

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Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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