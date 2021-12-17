Кавани готов поспособствовать расторжению контракта с «МЮ»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани готов сам договориться с клубом, чтобы упростить трансфер в «Барселону», сообщает MundoDeportivo.

По данным источника, испанцы рассматривают 34-летнего игрока в качестве варианта для усиления атаки каталонцев. «Барселона» готова подписать футболиста зимой 2022 года. Контракт Кавани с «МЮ» истекает летом 2022 года.