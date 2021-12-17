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Кавани готов поспособствовать расторжению контракта с «МЮ»

19:09
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани готов сам договориться с клубом, чтобы упростить трансфер в «Барселону», сообщает MundoDeportivo.

По данным источника, испанцы рассматривают 34-летнего игрока в качестве варианта для усиления атаки каталонцев. «Барселона» готова подписать футболиста зимой 2022 года. Контракт Кавани с «МЮ» истекает летом 2022 года.

Напомним, нападающий перешел в «Ман Юнайтед» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне уругвайский форвард принял участие в 5 матчах АПЛ и забил 1 гол.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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