«МЮ» не получал предложений по Марсьялю

«Манчестер Юнайтед» не получал предложений по поводу нападающего Антони Марсьяля, сообщает ESPN.

По данным источника, в клубе переживают по поводу того, что какая-либо команда сможет удовлетворить зарплатные запросы француза. Однако «МЮ» готов рассмотреть вариант о предлении контракта Марсьяля, так как новый главный тренер хочет работать с футболистом.

Ранее в СМИ писали об интересе «Атлетико» и «Ювентуса» к форварду.

Ранее агент Марсьяля заявил, что француз хочет уйти из «МЮ» в январе. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 10 матчей за команду и забил 1 мяч. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.