Агент Погба хочет, чтобы футболист перешел в «ПСЖ»
Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола хочет, чтобы француз перешел в «ПСЖ», а не в «Ювентус», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, туринцы и парижане хотят купить 28-летнего игрока на правах свободного агента. В этом сезоне Погба провел 9 матчей в АПЛ, сделав 7 ассистов.
Контракт француза с «МЮ» истекает летом 2022 года. Сообщалось, что ни «Реал», ни «Барселона» не заинтересованы в Погба.
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