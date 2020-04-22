Катарский канал beIN Sport призывает АПЛ заблокировать сделку о продаже «Ньюкасла»

Английская премьер-лига получила письмо от катарского телеканала beIN Sport, сообщает Sky Sports. В нем вещатель призывает лигу заблокировать сделку о продаже «Ньюкасла».

«Ньюкасл» в ближайшее время должен быть продан консорциуму из Саудовской Аравии, который возглавляет британская предпринимательница Аманда Стэйвли. Сумма сделка первоначально составляла 340 миллионов фунтов, но была снижена до 300.

В качестве гарантии осуществления сделки покупатели «Ньюкасла» внесли невозвратный депозит в 17 миллионов фунтов, который достанется Эшли, даже если английская премьер-лига не утвердит продажу клуба или инвесторы не смогут выплатить оставшуюся сумму.

В письме вещатель утверждает, что Саудовская Аравия причастна к нелегальным трансляциям матчей премьер-лиги, что ставит под угрозу ценность прав на показ матчей во всем мире. У Катара, где базируется beIN Sport, напряженные политические отношения с Саудовской Аравией и рядом других соседних стран.

«Ньюкасл» набрал 35 очков в 29 матчах нынешнего сезона АПЛ, который был прерван из-за коронавируса, и занимает 13-е место в турнирной таблице.