Артета о ничьей с «Кристал Пэлас»: «Я разочарован результатом, мы потеряли два очка»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:2).

«Мы хорошо начали матч, доминировали и действовали остро. У нас было много моментов. После гола мы потеряли самообладание и контроль над игрой. Второй тайм мы начали лучше, больше контролировали игру, но потом дважды потеряли мяч и получили два гола. Вышедшие на замену футболисты сыграли потрясающе, команда не сдавалась ни на секунду. Мы могли забить даже больше. Я разочарован результатом, мы потеряли два очка. Но ничья намного лучше поражения», — приводит слова Артеты BBC Sport.

После этого матча «Арсенал» с 11 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» с 8 очками — на 14-й строчке.