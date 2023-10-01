Тренер «Лилля» Фонсека может возглавить английский клуб

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека может возглавить «Кристал Пэлас», пишет The Sun.

По данным источника, руководство клуба рассматривает 50-летнего португальца в качестве главного кандидата на замену нынешнему тренеру команды Рою Ходжсону. Сам Фонсека готов возглавить новый клуб.

В семи турах АПЛ «Кристал Пэлас» набрал 11 очков и расположился на девятой строчке в турнирной таблице. «Лилль» Фонсеки идет на 11-м месте в лиге 1, набрав в шести матчах восемь очков.