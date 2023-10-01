Тренер «Лилля» Фонсека может возглавить английский клуб
Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека может возглавить «Кристал Пэлас», пишет The Sun.
По данным источника, руководство клуба рассматривает 50-летнего португальца в качестве главного кандидата на замену нынешнему тренеру команды Рою Ходжсону. Сам Фонсека готов возглавить новый клуб.
В семи турах АПЛ «Кристал Пэлас» набрал 11 очков и расположился на девятой строчке в турнирной таблице. «Лилль» Фонсеки идет на 11-м месте в лиге 1, набрав в шести матчах восемь очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|7
|6
|0
|1
|17-5
|18
|
2
|Тоттенхэм
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Ливерпуль
|7
|5
|1
|1
|16-7
|16
|
5
|Астон Вилла
|7
|5
|0
|2
|18-11
|15
|
6
|Брайтон
|7
|5
|0
|2
|19-14
|15
|
7
|Вест Хэм
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|
8
|Ньюкасл
|7
|4
|0
|3
|18-7
|12
|
9
|Кр. Пэлас
|7
|3
|2
|2
|7-7
|11
|
10
|МЮ
|7
|3
|0
|4
|7-11
|9
|
11
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|5-10
|8
|
12
|Нот. Форест
|6
|2
|1
|3
|7-9
|7
|
13
|Вулверхэмптон
|7
|2
|1
|4
|8-13
|7
|
14
|Брентфорд
|6
|1
|3
|2
|9-9
|6
|
15
|Челси
|6
|1
|2
|3
|5-6
|5
|
16
|Эвертон
|7
|1
|1
|5
|6-12
|4
|
17
|Лутон Таун
|6
|1
|1
|4
|5-12
|4
|
18
|Борнмут
|7
|0
|3
|4
|5-15
|3
|
19
|Бернли
|6
|0
|1
|5
|4-15
|1
|
20
|Шеффилд Юн.
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.09
|14:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|6 : 1
|30.09
|17:00
|
Борнмут – Арсенал
|0 : 4
|30.09
|17:00
|
Эвертон – Лутон Таун
|1 : 2
|30.09
|17:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|0 : 1
|30.09
|17:00
|
Ньюкасл – Бернли
|2 : 0
|30.09
|17:00
|
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
|2 : 0
|30.09
|17:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|2 : 1
|30.09
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|2 : 1
|1.10
|16:00
|
Нот. Форест – Брентфорд
|- : -
|2.10
|22:00
|
Фулхэм – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|5
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|7
|1
|3
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|5
|1
|1
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