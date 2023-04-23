Каррагер: «Тоттенхэм» — позорище! Наймите нормального тренера, а не приятеля Конте»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал разгромное поражение «Тоттенхэма» от «Ньюкасла» (1:6) в 32-м туре АПЛ.

«Тоттенхэм» – позорище! Впервые в этом сезоне они перешли на четверку защитников с Порро, который не умеет защищаться, и вингером Перишичем. Прямо сейчас наймите нормального тренера, а не приятеля Конте», – написал Каррагер в твиттере.

После поражения от «Ньюкасла» «шпоры» с 53 очками занимают пятое место в АПЛ. В конце марта «Тоттенхэм» объявил об увольнении Антонио Конте с поста главного тренера клуба. Вместо него команду временно возглавил Кристиан Стеллини, который входил в тренерский штаб итальянца.