Тренер «Тоттенхэма» Стеллини — о поражении от «Ньюкасла»: «Первые 25 минут были худшими, что я когда-либо я видел»

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини высказался о разгромном поражении его команды от «Ньюкасла» (1:6) в 32-м туре АПЛ.

«Нет слов, чтобы объяснить такое выступление. Первые 25 минут были худшими, что я когда-либо видел. Я беру на себя ответственность», — приводит слова Стеллини журналист Алисдер Голд.

После поражения от «Ньюкасла» «шпоры» с 53 очками занимают пятое место в АПЛ. Стеллини временно возглавил «Тоттенхэм» в конце марта, когда клуб объявил об увольнении Антонио Конте.