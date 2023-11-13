Каррагер объяснил, почему считает Унаи Эмери лучшим тренером сезона в АПЛ

Экс-защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер рассказал, кого считает лучшим тренером сезона-2023/24 в АПЛ.

«Унаи Эмери — третий лучший тренер в этом сезоне АПЛ. Да, есть Юрген Клопп и Пеп Гвардиола, победители Лиги чемпионов. Но если посмотреть на работу Унаи Эмери не только в «Астон Вилле», вы увидите, что он постоянно выигрывает Лигу Европы. Микель Артета и даже Маурисио Почеттино не могут таким похвастаться.

Если вспомнить последние 12 месяцев с момента прихода Унаи Эмери, то «Астон Виллу» тренируют лучше, чем «Манчестер Юнайтед». В этом нет абсолютно никаких сомнений», — цитирует Каррагера Sky Sports.

После 12 туров «Астон Вилла» набрала 25 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.

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